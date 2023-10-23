Гаубицы Д-30 ударили по позициям противника на Купянском направлении

На Купянском направлении ведут бои артиллерийские расчеты гаубиц Д-30. Батарея постоянно поддерживает действия мотострелковых подразделений - на каждую цель опытным наводчикам нужно не больше двух-трех снарядов.
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