У побережья США обнаружили самую большую белую акулу

Если вы открыли эту новость, значит вы любите пощекотать себе нервы. И тут действительно есть, из-за чего! Потому что у побережья США обнаружена самая большая белая акула, когда-либо зафиксированная в Атлантическом океане.
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