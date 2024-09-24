За прошедшие дежурные сутки в Ивановской области зарегистрировано четыре ДТП с пострадавшими

В Иванове в 12-10 на регулируемом перекрестке улиц Лежневская – Постышева неустановленный водитель управляя автомобилем «ВАЗ – 217030» при повороте налево по зеленому сигналу светофора не пропустил движущийся со встречного направления прямо автобус «Богдан» (маршрут № 14, в салоне 24 пассажира) под управлением 43-летнего мужчины, в результате резкого торможения 53-летняя пассажирка автобуса упала и получила травмы.