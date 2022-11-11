Военное обозрение

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В США по контракту с ВМС увеличивают число морских дронов с заявленной целью «картографирования морского дна и исследования глубин»

В США по контракту с ВМС увеличивают число морских дронов с заявленной целью «картографирования морского дна и исследования глубин»

Американский производитель малых и средних беспилотных надводных кораблей Saildrone ожидает увеличения числа задач по разведке морского дна, которые его платформы будут выполнять в 2023 году в Атлантике, Тихом океане, на Ближнем Востоке.

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