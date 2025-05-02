Трамп объявил 8 мая Днем Победы во Второй мировой, а 11 ноября – в Первой

Президент США Дональд Трамп в 2025 году Фото: www.whitehouse.gov Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил об установлении новых праздников в честь побед в Первой и Второй мировых войнах – они будут отмечаться 11 ноября и 8 мая соответственно.
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