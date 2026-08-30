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Ортопед Литвиненко предупредил школьников об опасности рюкзака на плече

Ортопед Литвиненко предупредил школьников об опасности рюкзака на плече

Врач-ортопед Андрей Литвиненко сообщил, что рюкзак на одном плече и неправильные позы могут вызвать проблемы с позвоночником и коленями, передает Москва 24 .

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