Ортопед Литвиненко предупредил школьников об опасности рюкзака на плече

Врач-ортопед Андрей Литвиненко сообщил, что рюкзак на одном плече и неправильные позы могут вызвать проблемы с позвоночником и коленями, передает Москва 24 .
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