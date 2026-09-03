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Москва активно развивает экономические связи с регионами России

Москва активно развивает экономические связи с регионами России

Оборот столичных предприятий превысил 45 трлн рублей, на город приходится 21% инвестиций страныМосква выступает драйвером экономики страны: оборот предприятий за первое полугодие 2026 года превысил 45 трлн рублей, на город приходится 21% всех инвестиций в России, а ВРП столицы формирует 22% экономики субъектов Федерации.

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