Выпекать не надо: самый вкусный торт за 10 минут покорит всю семью! Простой десерт понравится всем.Когда хочется вкусной выпечки к чаю, но нет никакого желания тратить много сил, времени и продуктов на приготовление, на помощь приходит рецепт вкусного торта с бананом.
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