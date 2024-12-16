Выпекать не надо: самый вкусный торт за 10 минут покорит всю семью! Простой десерт понравится всем.Когда хочется вкусной выпечки к чаю, но нет никакого желания тратить много сил, времени и продуктов на приготовление, на помощь приходит рецепт вкусного торта с бананом.