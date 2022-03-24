США и Евросоюз договорились «не допустить обхода санкций» Россией

Соединенные Штаты Америки и ЕС планируют активнее бороться за то, чтобы Российская Федерация не пользовалась цифровыми валютами для попыток уклониться от санкционных ограничений, учрежденных западными государствами из-за украинского конфликта.
Соединенные Штаты Америки и ЕС планируют активнее бороться за то, чтобы Российская Федерация не пользовалась цифровыми валютами для попыток уклониться от санкционных ограничений, учрежденных западными государствами из-за украинского конфликта.
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