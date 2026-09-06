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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пруцев об 1:2: «У «Динамо» особо моментов не было, кроме голов, просто повезло больше. «Спартаку» не хватило реализации»

Полузащитник «Спартака» Данил Пруцев высказался о поражении от «Динамо» (1:2) в 7-м туре Альфа-Банк РПЛ .

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