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Старая итальянская ракета обрела вторую молодость

Старая итальянская ракета обрела вторую молодость

Компания MBDA завершила второй этап испытаний противокорабельной ракеты Marte ER, тестовые пуски проведены на полигоне PISQ (Poligono Interforze del Salto di Quirra) на Сардинии.

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