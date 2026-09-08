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Импорт легкого электротранспорта в Грузию вырос на 43% за первые семь месяцев 2026 года

Импорт легкого электротранспорта в Грузию вырос на 43% за первые семь месяцев 2026 года

В январе–июле 2026 года в Грузию было импортировано 5 992 единицы легкого электротранспорта — включая электросамокаты, мопеды, мотоциклы и велосипеды — совокупной стоимостью $1,7 млн.

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