Импорт легкого электротранспорта в Грузию вырос на 43% за первые семь месяцев 2026 года

В январе–июле 2026 года в Грузию было импортировано 5 992 единицы легкого электротранспорта — включая электросамокаты, мопеды, мотоциклы и велосипеды — совокупной стоимостью $1,7 млн.
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