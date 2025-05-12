Ledger устранил фишинговый взлом: Discord снова в безопасности

Производитель аппаратных кошельков Ledger сообщил об устранении инцидента в своём Discord: злоумышленник через скомпрометированную учётную запись модератора разместил ссылки на фишинговый сайт, где предлагалось «проверить» seed-фразы.
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