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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андрей Назаров: «Здорово, что иностранцы едут в КХЛ, нам завидуют, но обманщиков хватает. У хозяев наших недругов бизнес превыше всего. Нельзя раскачивать лодку – победа будет за нами»

«В КХЛ по-прежнему очень много ярких матчей, прекрасная лига, все нам завидуют. Здорово, что иностранцы сюда едут, но всех подряд везти не стоит, среди легионеров хватает обманщиков.

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