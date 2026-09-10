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Автомобилистам назвали причину частой порчи фар машины

Автомобилистам назвали причину частой порчи фар машины

На российских дорогах фары автомобилей стали не только быстро затираться, но и буквально облезать: лак сходит лоскутами, обнажая незащищенный пластик .

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