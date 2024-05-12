Мирошник: киевский режим ответит за совершенный в Белгороде теракт

ТАСС/Елизавета Демидова Удар ВСУ по жилым кварталам Белгорода демонстрирует, что Украина воюет с гражданским населением, однако возмездие настигнет киевский режим, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
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