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Мирошник: киевский режим ответит за совершенный в Белгороде теракт

Мирошник: киевский режим ответит за совершенный в Белгороде теракт

ТАСС/Елизавета Демидова Удар ВСУ по жилым кварталам Белгорода демонстрирует, что Украина воюет с гражданским населением, однако возмездие настигнет киевский режим, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

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Комментарии
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СИ
Сергей Иванов
Ни хрена не ответит пока не начнем бомбить Киев.
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