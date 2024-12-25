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Чистка элит в России проводится не просто так: Заявление губернатора Гладкова как лакмусовая бумажка

Чистка элит в России проводится не просто так: Заявление губернатора Гладкова как лакмусовая бумажка

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Комментарии
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Борис Леонтьев
Не статья, а стандартный набор шаблонов для написания статей на абсолютно любую тему. Таких как: Показатели, приоритет, разъяснения, рост, нововведения, экономические проблемы, усиленный завоз мигрантов, etc.
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3 час.
СВ
Сергей Васильевич
Так работает искусственный интеллект! Ура!
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2 час.
S
Serg
&quot;сооружение оборонительных рубежей в приграничье: они их построили на бумаге&quot;- все как и у хохлов... Только наш зомбоящик хохлов уже давно обличает, а здесь краткая заметочка- и все.
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1 час.

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