Царьград Фото: Царьград Заявление губернатора Вячеслава Гладкова стало лакмусовой бумажкой.
Чистка элит в России проводится не просто так: Заявление губернатора Гладкова как лакмусовая бумажка
Комментарии
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Борис Леонтьев
Не статья, а стандартный набор шаблонов для написания статей на абсолютно любую тему. Таких как: Показатели, приоритет, разъяснения, рост, нововведения, экономические проблемы, усиленный завоз мигрантов, etc.
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3 час.
СВ
Сергей Васильевич
Так работает искусственный интеллект! Ура!
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2 час.
S
Serg
"сооружение оборонительных рубежей в приграничье: они их построили на бумаге"- все как и у хохлов... Только наш зомбоящик хохлов уже давно обличает, а здесь краткая заметочка- и все.
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1 час.
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