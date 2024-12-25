Чистка элит в России проводится не просто так: Заявление губернатора Гладкова как лакмусовая бумажка

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S

Serg

"сооружение оборонительных рубежей в приграничье: они их построили на бумаге"- все как и у хохлов... Только наш зомбоящик хохлов уже давно обличает, а здесь краткая заметочка- и все.