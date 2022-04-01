Выпекать сахарное печенье научили уссурийских осужденных

С осужденными отряда хозяйственного обслуживания уссурийского СИЗО-2 провели практическое занятие. Как результат — отработка навыка выпекания сахарного печенья, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН России по Приморскому краю.
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