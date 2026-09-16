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Гутенев: учёные завершили цифровую реконструкцию центральной нервной системы дрозофилы

Ученые и инженеры завершили цифровую реконструкцию центральной нервной системы дрозофилы. Об этом в своем Телеграм-канале написал председатель Комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев («Единая Россия»).

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