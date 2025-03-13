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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Федерации по олимпийским видам спорта в 2024 году получили 22 млрд рублей за счет отчислений от букмекеров, РФС – 5,4 млрд рублей

Об этом на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике сообщил заместитель министра спорта РФ Александр Никитин.

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