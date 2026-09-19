Bild: бундесвер ограничил русских немцев в правах в службе в бригаде в Литве

Бундесвер ограничил русских немцев в правах в службе в бригаде в Литве из соображений безопасности. Как пишет Bild со ссылкой на источники, некоторые немецкие военнослужащие провалили проверку на безопасность из-за российского или белорусского происхождения.
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