«Ъ»: Военно-строительную компанию Минобороны РФ возглавил Игорь Маковский

Генеральным директором публично-правовой компании «Военно-строительная компания» министерства обороны РФ (ППК ВСК) стал экс-глава ПАО «Россети Центр» (управляющая компания ПАО «Россети Центр и Приволжье») Игорь Маковский.
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