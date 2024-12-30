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«Ъ»: Военно-строительную компанию Минобороны РФ возглавил Игорь Маковский

Генеральным директором публично-правовой компании «Военно-строительная компания» министерства обороны РФ (ППК ВСК) стал экс-глава ПАО «Россети Центр» (управляющая компания ПАО «Россети Центр и Приволжье») Игорь Маковский.

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