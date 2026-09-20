Балтика стала непредсказуемой

Сроки доставки грузов через Балтику в этом году выросли почти вдвое. На этом фоне резервным каналом для экспорта мог бы стать Мурманский транспортный узел (МТУ), но его мощности загружены менее чем наполовину.
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