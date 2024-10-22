В Киеве планируют перенести начало отопительного сезона для экономии газа

Заместитель председателя Киевской городской администрации Петр Пантелеев в ходе пресс-конференции сообщил, что власти Киева приняли решение отложить начало отопительного сезона для экономии газовых ресурсов, передает УНИАН .
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