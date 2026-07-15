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Гурцкая о Тюкавине: «Был согласован контракт с «Зенитом»: 4 миллиона плюс очень легко зарабатываемый миллион. Клуб устал повышать цену, мне кажется»

Футбольный агент Тимур Гурцкая  высказался о ситуации с интересом «Зенита» к нападающему «Динамо» Константину Тюкавину.

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