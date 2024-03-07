Дакота Джонсон и Крис Мартин помолвлены — с благословения Гвинет Пэлтроу

Дакота Джонсон и Крис Мартин помолвлены спустя шесть лет отношений. Фронтмен группы Coldplay сделал предложение актрисе, получив благословение от своей бывшей жены Гвинет Пэлтроу и их детей Эппл и Мозеса, сообщает Mirror.
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