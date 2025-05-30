Двое жителей Нижнекамска сбросили свертки с наркотическим веществом на землю при виде полицейских

В результате реализации оперативной информации сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по Нижнекамскому району у одного из гаражей в поселке Красный Ключ были задержаны местные жители: 21-летний парень и 27-летняя девушка.
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