«Ъ»: Минтранс может помочь выкупить самолёты для российских компаний

Министерство транспорта России предложило российскому правительству выделить 295 млрд рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на переоформление иностранных самолётов в российскую собственность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии