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Нутрициолог Глинкина посоветовала есть голубику для снижения холестерина и давления

Нутрициолог Глинкина посоветовала есть голубику для снижения холестерина и давления

Нутрициолог, сооснователь Академии «PRO-Здоровье» Ксения Глинкина (Черная) в беседе с изданием «Страсти» посоветовала россиянам, кто страдает повышенным давлением и холестерином, включить в рацион голубику.

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