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Гончаренко о ЧР по прыжкам: «Акатьева выполняла качественный четверной тулуп, но когда попала в пару с Валиевой, вдруг увидели, что он еще не такой, как у Камилы, он проигрывает»

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко объяснила, почему Камила Валиева одержала победу на чемпионате России по прыжкам.

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