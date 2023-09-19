Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале объяснила Пашиняну, кто теперь должен защитить Карабах вместо российских миротворцев.
Симоньян объяснила Пашиняну, кто теперь должен защитить Карабах вместо миротворцев РФ
Комментарии
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Россиянин
Пашиняна к этому и подводили американцы. Теперь он попросит помощи у США, Россия ведь отказалась помогать. Цель очень простая: Американцы хотят остаться в Армении.
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13 час.
николай лейчинский
Вот паскуда ! Переплюнул Горбачева : лег под америкосов ...
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12 час.
СЕРГЕЙ Лютов
Конечно, на чужой "кости любви" в рай прискакать?! "Сидят три армянина в дорогом московском ресторане и обсуждают, как Россия предала Арцах"
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8 час.
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