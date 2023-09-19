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Симоньян объяснила Пашиняну, кто теперь должен защитить Карабах вместо миротворцев РФ

Симоньян объяснила Пашиняну, кто теперь должен защитить Карабах вместо миротворцев РФ

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале объяснила Пашиняну, кто теперь должен защитить Карабах вместо российских миротворцев.

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Комментарии
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Россиянин
Пашиняна к этому и подводили американцы. Теперь он попросит помощи у США, Россия ведь отказалась помогать. Цель очень простая: Американцы хотят остаться в Армении.
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13 час.
николай лейчинский
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12 час.
СЕРГЕЙ Лютов
Конечно, на чужой &quot;кости любви&quot; в рай прискакать?! &quot;Сидят три армянина в дорогом московском ресторане и обсуждают, как Россия предала Арцах&quot;
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