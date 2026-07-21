Norway's Oil Output Beats Forecasts as Hormuz Traffic Stays Near Crisis Lows

Norway's crude oil production beat official forecasts in June as offshore fields returned from seasonal maintenance, delivering a stronger-than-expected increase in supply at a time when global markets remain focused on disruptions to Middle Eastern exports.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)