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Ким Ё Чжон: нарушение паритета сил на Корейском полуострове приведет к войне

Ким Ё Чжон: нарушение паритета сил на Корейском полуострове приведет к войне

Заместитель заведующего отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, родная сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заявила, что нарушение баланса сил на Корейском полуострове и в соседних регионах может привести к войне.

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