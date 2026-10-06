У вакцины "Мультикан-8" нашли подложный паспорт качества

© Михаил Терещенко/ТАСС Одну из серий ветеринарной вакцины «Мультикан-8», из-за которой в августе в России массово гибли собаки, ввели в оборот с заведомо подложным паспортом качества, сообщили в прокуратуре Москвы.
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