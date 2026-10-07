Маклюков удивился отстранению Разина: «Первый случай в истории лиги»

Фото: ХК "Металлург" Бывший капитан «Металлурга», а ныне защитник СКА Алексей Маклюков прокомментировал решение руководства магнитогорского клуба отстранить от работы главного тренера Андрея Разина.
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