В самолетах Airbus и Boeing обнаружен титан неизвестного происхождения

Американский авиарегулятор начал расследование после обнаружения в материале коррозии. Оказалось, что приобретенный через нескольких посредников в 2019 году титан продали по поддельным документам, его происхождение неизвестно.
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