МУП «Водоочистка» обновляет коммунальную инфраструктуру на отдаленных территориях

В поселке Зеленец реализуется завершающий, четвертый, этап строительства водопровода и канализации. Как сообщил глава администрации Архангельска Дмитрий Морев, это затронет более 600 жителей поселка: качество воды для них значительно улучшится.
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