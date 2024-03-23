❗️Кто выкладывал видео работы ПВО, вычисляют правоохранители Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уточнил, что публикация таких видео - уголовно наказуема.
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❗️Кто выкладывал видео работы ПВО, вычисляют правоохранители Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уточнил, что публикация таких видео - уголовно наказуема.