"Украденные" достижения: как ученые-первооткрыватели оставались в тени

Global Look Press/imageBROKER.com/Helmut Meyer zur Capellen Что общего между первым печатным станком Иоганна Гутенберга, антибиотиками Александра Флеминга и лампой накаливания Томаса Эдисона? Эти открытия правильнее было бы назвать усовершенствованиями.