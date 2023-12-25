"Украденные" достижения: как ученые-первооткрыватели оставались в тени

Global Look Press/imageBROKER.com/Helmut Meyer zur Capellen Что общего между первым печатным станком Иоганна Гутенберга, антибиотиками Александра Флеминга и лампой накаливания Томаса Эдисона? Эти открытия правильнее было бы назвать усовершенствованиями.
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