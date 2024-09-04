Прокуратура выявила грязные туалеты и недостаток АЗС на платных трассах "Автодора"

Генпрокуратура выявила нарушения у компании "Автодор", занимающейся строительством и содержанием платных трасс: заправочных станций не хватает, а туалеты не соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам.
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