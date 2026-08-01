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Вечерний Новосибирск

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В Новосибирске закрыли суши-бар «Васабушка» из-за антисанитарии

В Новосибирске закрыли суши-бар «Васабушка» из-за антисанитарии

Заведение общепита, расположенное на улице Богдана Хмельницкого, 28, закрыто. Решение о 90-дневной приостановке работы суши-бара принял суд после проверки Роспотребнадзора, сообщили в ГУ ФССП по Новосибирской области.

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