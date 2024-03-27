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Врач Исакова: герпесовидные высыпания указывают на болезнь тонкого кишечника

Врач Исакова: герпесовидные высыпания указывают на болезнь тонкого кишечника

Герпетиформный дерматит — воспалительное заболевание кожи, которое не связано с вирусом герпеса, однако при нем также возникают характерные для герпесвирусной инфекции зудящие пузырьки на коже - может быть нетипичным признаком заболевания тонкого кишечника.

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