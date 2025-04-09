Глава киевского режима Владимир Зеленский испытывает настоящий страх только перед своим окружением, его мало пугают европейские лидеры или глава Белого дома Дональд Трамп, заявила полковник американской армии в отставке Карен Квиатковски.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии