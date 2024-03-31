Категории свернуть: иностранцам придется сдавать экзамен для обмена прав

С апреля в России вступают в силу изменения в правила выдачи водительских удостоверений. Они коснутся иностранных граждан — для получения прав категорий М (мопеды), А (мотоциклы) и В (легковые автомобили), а также подкатегорий А1, В1 им потребуется сдать теоретический экзамен.