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Категории свернуть: иностранцам придется сдавать экзамен для обмена прав

Категории свернуть: иностранцам придется сдавать экзамен для обмена прав

С апреля в России вступают в силу изменения в правила выдачи водительских удостоверений. Они коснутся иностранных граждан — для получения прав категорий М (мопеды), А (мотоциклы) и В (легковые автомобили), а также подкатегорий А1, В1 им потребуется сдать теоретический экзамен.

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