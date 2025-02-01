Враг подтверждает, что армия РФ продвинулась одновременно в районе Красноармейска и за Великой Новосёлкой Российские военные успешно ведут наступательные действия сразу на нескольких направлениях.
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Враг подтверждает, что армия РФ продвинулась одновременно в районе Красноармейска и за Великой Новосёлкой Российские военные успешно ведут наступательные действия сразу на нескольких направлениях.
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