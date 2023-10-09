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  • Лев Добрый
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Спецоперация на Украине 9 октября: последние новости на сегодня

Спецоперация на Украине 9 октября: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 9 октября 2023 года.

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