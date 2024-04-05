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Как уголовное дело против главы Гагаузии скажется на ситуации в Молдавии

Как уголовное дело против главы Гагаузии скажется на ситуации в Молдавии

2 дня назад 3,5K прочитали В чем обвиняют главу Гагаузии 2 апреля Антикоррупционная прокуратура Молдавии предъявила обвинения башкану (губернатору) молдавской автономии Гагаузия Евгении Гуцул.

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