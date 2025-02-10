Галузин заявил, что Запад говорит о переговорах, но накачивает Киев оружием

Заместитель главы МИД Российской Федерации Михаил Галузин проинформировал о том, что власти западных держав стали крайне часто упоминать важность переговорного процесса по поводу завершения бушующего на украинской территории противостояния.
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