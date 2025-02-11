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Закон, порядок, государство

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В Липецкой области полицейские и волонтеры продолжают проведение уроков правовой грамотности в школьных аудиториях

Сотрудники УМВД России по Липецкой области совместно с коллегами из отдела МВД России «Липецкий», а также волонтерами Совета лидеров организовали для школьников из средней школы с.

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