МОСКВА, 28 ноября, ФедералПресс. Политолог Сергей Марков заявил, что новейшая ракета «Орешник» начала охоту на Владимира Зеленского, ликвидация которого станет долгожданным счастьем для большинства украинцев.
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